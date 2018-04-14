حفتر "يعود" لليبيا خلال 48 ساعة ويشرف على عملية عسكرية

أفادت مصادر مطلعة أن عملية تحرير درنة من قبضة المجموعات الإرهابية من قبل قوات #الجيش_الليبي ستنطلق خلال الساعات القادمة، تحت قيادة خليفة حفتر، المتوقعة عودته للبلاد خلال 48 ساعة.

وأكدت المصادر لــ"العربية.نت" أن العملية المرتقبة سيشرف عليها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي شخصياً بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت خلال الأيام الماضية.

ودون أن تؤكد المصادر وصول المشير إلى مقر قيادته من خارج البلاد حيث يجري فحوصات طبية، أكدت أن المشير #حفتر سيعطي أوامر انطلاق العملية قريباً.

وكانت القيادة العامة للجيش قد أعلنت ليل البارحة عن استلام كل وحدات الجيش لتمركزاتها واستلام مهامها من أمراء الكتائب، ووصولها إلى أعلى درجات الجاهزية استعداداً لانطلاق المعركة.

وفي آخر تصريحات للمتحدث باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري، أكد صباح السبت أن المشير حفتر سيكون بليبيا خلال 48 ساعة، وأن المعركة على الأرض هي من سترد على الشائعات.