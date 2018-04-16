الجيش الليبي: لا تنسيق مع جهات خارجية في عملية درنة

في ليبيا، قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أمس الأحد لقناة "الحدث"، إن القوات الليبية مستنفرة قرب درنة والآن بدأت الإعداد لشن هجوم شامل على المدينة لاستعادتها من الجماعات المتطرفة.

وأوضح العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بأنه لا يوجد أي تنسيق مع جهات خارجية حول العملية العسكرية في درنة باستثناء التنسيق مع الجانب المصري من أجل إغلاق الحدود ومنع هروب المتطرفين إلى الأراضي المصرية، أو دخول أي إمداد إلى مدينة درنة.

هذا وينتظر أن تبدأ العملية العسكرية المرتقبة في #درنة شرق #ليبيا لتحريرها من قبضة الإرهاب في أي لحظة، بعد أن أعطى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي "عبد الرزاق الناطوري" أوامره بانطلاقها ليل السبت.

وتأتي العملية العسكرية بعد جهود بذلها الجيش من أجل تجنيب المدينة قتالاً مباشراً.

فمنذ عدة أشهر تقوم قوات #الجيش_الليبي بحصار المدينة، من أجل قطع الطريق أمام الإمدادات التي قد تصل مسلحي #مجلس_شورى_درنة الإرهابي، كما أن سلاح الجو قصف أغلب مواقع ومراكز المجلس، ما يشير إلى جاهزية القضاء عليها بعد خلال اقتحام المدينة براً.