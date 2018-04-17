الجزائر الأكثر أمانا إفريقیاً والسابعة عالمیا

تبوأت الجزائر الصدارة كأكثر البلدان أماناً بأفريقيا، كما احتلت المرتبة الـ 7 عالميا، وفق مسح أجرته منظمة "غالوب"، وھي شركة أميركیة متخصصة في الإحصائيات.

وأعطت نتائج المسح الجزائر 90 نقطة من أصل 100 نقطة، لتأتي في مرتبة أحسن من 128 دولة في العالم، بما في ذلك 37 دولة أفريقیة، بحسب دراسة شملت 136 ألف شخص حول العالم قیمت فیه إحساس الناس بالأمان وتجاربھم الشخصیة مع الجريمة وسلطة القانون.

و للقیام بذلك، يتم جمع كمیة معینة من المعلومات، التي تتعلق أساسا بثقة السكان في الشرطة المحلیة، والشعور بالأمن بالسیر وحدھم لیلاً في منطقة إقامتھم، أو حالات السرقة والاعتداءات التي تعرضوا لھا ھم أو أقاربھم أو أي من معارفھم.

يذكر أن منظمة غالوب ھي شركة أميركیة تقدم باقة من الخدمات البحثیة التي تؤثر على السیاسات المتخذة في الغرب، وتشتھر أكثر بالاستطلاعات التي تجريھا والتي يتم نشر نتائجھا من قبل وسائل إعلام عالمیة.