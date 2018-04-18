ليبيا.. نجاة رئيس أركان الجيش من محاولة اغتيال

نجا رئيس أركان الجيش الليبي والحاكم العسكري للمنطقة الشرقية عبد الرزاق #الناظوري، من محاولة اغتيال اليوم الأربعاء، بعد تعرض موكبه لاستهداف بسيارة مفخخة في مدينة بنغازي.

وأوضح مكتب إعلام #القيادة_العامة_للجيش_الليبي في بيان له على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه "تم وضع سيارة مفخخّة على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة #بنغازي بمنطقة سيدي خليفة، لتنفجر فور مرور موكب رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري".

يأتي ذلك بعد أيام على إعلان الناظوري الرجل الثاني في الجيش الليبي بعد الجنرال خليفة #حفتر، قراره باجتياح مدينة درنة آخر معاقل التنظيمات المتطرفة في الشرق الليبي، وفي وقت تتضارب فيه الأنباء حول الوضعي الصحي لحفتر وتثار تساؤلات حول خلافته.