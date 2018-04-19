ليبيا.. صواريخ تصيب المطار لدى زيارة مسؤولين أمميين

قال مصدر أمني إن صواريخ أصابت المطار الرئيسي في #ليبيا وألحقت أضراراً بطائرة كانت تستعد للإقلاع في وقت مبكر من اليوم الخميس وهو اليوم الذي كان فيه مبعوث الأمم المتحدة والسفيرة الفرنسية يزوران العاصمة لبحث خطة للسلام.

وقال متحدث من قوة الردع الخاصة إن صاروخاً أصاب طائرة إيرباص 320 في حين أصابت صواريخ أخرى صالة الوصول بمطار #معيتيقة نحو الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) لكن لم يصب أحد في القصف.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا #غسان_سلامة والسفيرة الفرنسية بريجيت كورمي إلى ذات المطار وهو الوحيد الذي يعمل بالمدينة. ولم يصدر مكتب أي من المسؤولين بياناً عن الهجوم أو يذكر متى وصل كل منهما.

وتشن الجماعات المسلحة هجمات متكررة على مراكز النقل في #طرابلس مما يقوض جهود الحكومة في إقناع البعثات الدبلوماسية بالعودة إلى العاصمة.

كما تواجه شركات الطيران صعوبة في الحفاظ على انتظام خدماتها والإبقاء على هذا البلد المنتج للنفط متصلاً بالعالم الخارجي مع تضرر طائراتها بفعل الهجمات.