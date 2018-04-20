بعد ليبيا.. "الحنّاء السامة" تصل الجزائر

استنفرت السلطات الجزائرية جميع وحداتها التجارية والأمنية، منذ أمس الخميس، للقيام بحملة تفتيش ومراقبة للأسواق، بسبب حنّاء مميتة بدأ ترويجها في محافظة الجلفة جنوب العاصمة، بعد تهريبها من ليبيا التي قتلت فيها 59 شخصاً.

ووجهّت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، مراسلة استعجالية إلى مديريات التجارة، حذّرت فيها من تسويق حناء سوداء مصنعة في ليبيا تحمل عنوان"الحنّاء السوداء"، تسببّت في قتل 59 شخصا بسبب احتوائها على مواد كيميائية سامة حسب تحاليل وزارة الصحة الليبية.

وتفاعلا مع ذلك، فتحت مديرية التجارة بالجلفة تحقيقا أمنيا في هذا النوع من الحناء، واستنفرت جميع وحداتها لمراقبة الأسواق، كما قامت بتحذير المواطنين من مخاطرها استعمالها.

وكانت ليبيا سجلت خلال الأشهر الماضية عدة حالات وفاة جراء استخدام حناء مسمومة، حيث أحصت وزارة الصحة الليبية التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا شهر فبراير الماضي، وفاة 58 إمرأة وإصابة 103 بحالات تسممّ منذ عام 2011.