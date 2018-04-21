سجن مع إيقاف التنفيذ بحق نشطاء مغاربة في "حراك جرادة"

أصدرت محكمة مغربية مساء الجمعة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 4 أشهر وعام مع إيقاف التنفيذ بحق 7 نشطاء على صلة بأحداث ما بات يعرف "بحراك #جرادة"الذي اندلع قبل نحو 5 أشهر.

وقضت المحكمة الابتدائية في وجدة بالسجن لمدة عام لشخصين، وحكمت على الخمسة الآخرين بأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.



وقال المحامي عبد الحق بنقادة من هيئة الدفاع:"بالرغم من أن الأحكام موقوفة التنفيذ إلا أن المحكمة قضت بالإدانة في الوقت الذي أثبتت فيه هيئة الدفاع للمحكمة أن الملف مخالف للمسطرة الجنائية (القانون) من ناحية الشكل وخال من أي إثبات ضدهم (المدانون) من ناحية الموضوع".



وأضاف أن "القرص المدمج والصور الموجودة بالملف لا يوجد بها أي دليل يثبت تورطهم، كما أنهم أنكروا المنسوب إليهم بمحضر الضبط القضائي وأمام وكيل الملك (النيابة العامة)".



وأشار إلى أن "اعتبارهم فاعلين أصليين ومساهمين ومشاركين في نفس الوقت مخالف للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بل إن بعض التهم المنسوبة إليهم متناقضة فيما بينها ولا يمكن أن تجتمع في مثل هذه الوقائع، وبالتالي كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى التصريح ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم".

وشدد دفاع المدانين على أنهم سيستأنفون الأحكام الصادرة بحقهم.



واشتعل حراك جرادة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذي عرفت به مدينة #جرادة عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفي شخص ثالث بعد أسابيع.



واحتج نشطاء على مقتلهم وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وخلق بديل اقتصادي. وكان السبعة أوقفوا على إثر الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.



وأكدت الحكومة المغربية أنها قدمت حلولا للسكان وبدائل اقتصادية وأرسلت وفودا وزارية لمحاورة السكان والاستماع لمطالبهم، غير أن سكان المدينة أبدوا عدم تجاوبهم مع الحلول المطروحة.



وأعلنت الدولة في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة، لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.