غرق 11 مهاجراً وإنقاذ 263 قبالة سواحل ليبيا

قضى 11 مهاجراً في البحر، وتم إنقاذ 263، الأحد، في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الغربية لليبيا، بحسب ما أعلنت البحرية الليبية.

وأعلن المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في بيان أنه في العملية الأولى، تمكنت دورية لحرس السواحل من "إنقاذ 83 مهاجراً غير شرعي وانتشال 11 جثة"، قبالة سواحل صبراتة.

وأوضح البيان أن عملية الإنقاذ الأولى تمت على بعد "خمسة أميال شمال شرقي صبراتة (...) وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة مصفاة الزاوية".

وقال العنصر في خفر السواحل لمدينة الزاوية محمد ارحومة لوكالة فرانس برس إن "المهاجرين الـ11 غرقوا بعد أن انقلب زورقهم"، إلا أن الناجين انتشلوا جثثهم ورفعوها على القارب.

وأشارت البحرية الليبية إلى أنهم من جنسيات إفريقية، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد "تقديم المساعدة الإنسانية والطبية".

وتابع قاسم أن خفر السواحل أنقذوا في العملية الثانية "180 مهاجراً قبالة زليتن" كانوا على متن قاربين مطاطيين، وتم نقلهم إلى طرابلس.

وأضاف بيان البحرية الليبية أنهم من جنسيات مختلفة.

ومنذ سقوط نظام القذافي في 2011 تحولت ليبيا إلى منصة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون الانطلاق من سواحلها باتجاه أوروبا، غالباً على متن قوارب متهالكة.

وقضى العام الماضي 3116 شخصاً أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.

وتُتهم ليبيا التي تشهد نزاعاً باستغلال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وإساءة معاملتهم.