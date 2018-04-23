لقاءات ليبية في المغرب لتعديل ممكن على اتفاق الصخيرات

أفادت مصادر مغربية لمراسل العربية، أن ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، يستقبل في لقاءين منفصلين، عشية الاثنين، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد #المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.

ورجحت المصادر المغربية لمراسل العربية إمكانية عقد لقاء ثاني، غداً الثلاثاء، دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية.

وكشف مصدر مغربي، طلب عدم كشف هويته، أن #الرباط ستستمع للمقترحات التي سيقدمها الطرفان الليبيان.

هذا وأعلن #الحبيب_المالكي رئيس مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، صباح الاثنين، عن تقديم" دعم لحل الأزمة في ليبيا".

وكشف رئيس البرلمان المغربي، أنه سينقل للعاهل المغربي محمد السادس، مقترحات #مجلس_النواب_الليبي "المعقولة والمقبولة"؛ حيال تعديل الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية؛ والموقع سابقا في الصخيرات المغربية.

ويقترح مجلس النواب الليبي، تعديلا بأن تتكون السلطة التنفيذية في ليبيا، من رئيس ونائبين ورئيس للحكومة.

هذا ورحب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بأي لقاء مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.