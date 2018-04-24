عقيلة صالح: حل المشاكل في ليبيا مع نهاية العام الجاري

توقع #عقيلة_صالح رئيس مجلس النواب الليبي أن تحل المشاكل في #ليبيا مع نهاية العام الجاري، ويتم #تشكيل_حكومة_وحدة_وطنية واحدة.

وفي تصريح للصحافيين، في مطار مدينة سلا، قرب الرباط، قبل مغادرته المغرب، أفاد عقيلة صالح بأن محادثاته مع رئيس مجلس النواب المغربي، في مقر المؤسسة التشريعية المغربية، في الرباط، أبانت "انشغال المغرب بالشأن الليبي"، واستعداد الرباط للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

واعتبر عقيلة صالح أن الدور المغربي ريادي أكثر، في #الملف_الليبي، واصفا في نفس الوقت، زيارته إلى المغرب بـ "الناجحة"، ومعلنا عن "تفهم" من المسؤولين المغاربة.

وفي نفس السياق، أعلن عقيلة صالح عن وعد مغربي، بتسهيل دخول الليبيين إلى المغرب.

وبين عقيلة صالح أن زيارته إلى المغرب، جاءت بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية.