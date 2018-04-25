بعد غياب .. المشير حفتر يعلن بشكل مفاجئ عن مهمة استراتيجية

أعلن مكتب الإعلام والتوثيق بإدارة الآليات العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، ظهر الاربعاء، عن تلقيه أوامر منذ قليل من المشير #خليفة_حفتر القائد العام للجيش بتعبئة 5 آلاف جندي لتنفيذ مهمة استراتيجية.

ونشر المكتب الإعلامي قبل ساعتين صباح اليوم الأربعاء فيديو يظهر استعداد "آمري فصائل النقل، والإشراف على نقل 5 آلاف جندي"، معلقاً بأن "معنويات وصيحات أبطال الجيش ترعد في كبد السماء".

وفيما لم تتحدد طبيعة مكان المهمة الاستراتيجية المقبلة، تعتبر هذه الأوامر التي أعلن عنها المكتب هي الأولى منذ انتشار أنباء تفيد بتعرض المشبر حفتر لوعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين، تضاربت الأنباء بشأن صحتها.

يشار إلى أن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، العقيد #أحمد_المسماري، نشر تدوينة مفاجئة على صفحته الرسمية لم تتجاوز قوله "أبشروا أيها الشعب الليبي العظيم" دون أن يحدد شكل هذه البشرى، وسط تكهنات المعلقين على تدوينته بأن البشارة تتعلق بخروج المشير حفتر إلى المشهد مجددا.

وكان المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام والتوثيق بإدارة الآليات العسكرية، عبد السلام خليفة، أعلن الاثنين الماضي عن اجتماع لآمري فصائل النقل والإشراف التابعين إلى إدارة الآليات العسكرية وإدارة النقل العسكري، قبل يلحق إعلانه اليوم بتعليق حول الفيديو الذي نشر قبل ساعتين يظهر استعداد قوات للتحرك، قائلا إنه "جزء وجانب من مباشرة أعمال لجان النقل والإشراف التابعة لإدارة الآليات العسكرية حسب تعليمات سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ، وكافة فصائل النقل في انتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية".