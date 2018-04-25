جربة التونسية.. مدينة تجمع المسلمين واليهود

تستقبل #جربة "جزيرة الأحلام والسلام" في تونس نهاية الأسبوع الحالي آلاف الحجاج #اليهود من مختلف أنحاء العالم، لإحياء احتفالاتهم السنوية التي يشارك فيها المسلمون أيضا، في أجواء يجتمع فيها الاختلاف وتسودها ثقافة التسامح والتعايش التي تميّز البلاد.

وينطلق موسم حج هذه السنة يوم 28 من الشهر الجاري ليتواصل إلى 6 مايو/أيار، وستتم الزيارة الرسمية على امتداد يومي 2 و3 مايو في معبد الغريبة بمدينة جربة جنوب شرق تونس.

ويعد #معبد_الغريبة الكنيس اليهودي الأكبر والأقدم في إفريقيا، حيث يعود تاريخه إلى قرابة 2600 سنة، ويتكون من بنايتين كبيرتين الأولى خاصة بالعبادات ويغلب عليه اللون الأبيض والأزرق، ويوجد بداخله بيت للصلاة وهو المكان الذي تؤدي فيه أهم طقوس حج الغريبة، أمّا البناية الثانية فتستعمل خاصة لإقامة الاحتفالات اليهودية.

وسيؤدي طقوس الحج هذا العام حوالي 6 آلاف من الحجاج اليهود الوافدين من الخارج من بينهم شخصيات معروفة، إضافة إلى 1500 من اليهود التونسيين المقيمين في جربة، حسب ما ذكره بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة، وهو أكبر رقم منذ أحداث الثورة التونسية عام 2011 بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث بلغ عدد الزائرين العام الماضي حوالي 2000 شخص.

ويشارك المسلمون أيضا في الاحتفالات السنوية للحجاج اليهود، حسب الطرابلسي، وذلك "رغبة منهم في التعرف على الديانة اليهودية وطقوس احتفالات وحجّ"، حيث يستقبل المعبد سنويا مئات التونسيين بالتزامن مع انطلاق أيام الحج معتبرا أن ذلك" يجسّد أجواء التعايش بين معتنقي الديانتين في البلاد".

وتعد جزيرة جربة من المدن القليلة في العالم العربي، التي يجتمع فيها الاختلاف والتعايش معا، فهي تعرف بكثافة مساجدها وكذلك معالمها اليهودية وتقارب الأسر اليهودية والمسلمة، بحيث لا يمكن لأي زائر للمدينة أن يفرق بين مسلم ويهودي، فالجميع يتعايش فيها جنبا إلى جنب في انسجام منذ مئات السنين، وفي جو من احترام المعتقدات والأديان.

ويتجلى هذا التعايش بمجرد الدخول إلى مدينة "الرياض" بالجزيرة، فإضافة إلى التعايش والتواصل الكبير الذي يوجد بين العائلات المسلمة واليهودية في المدينة، يوجد على بعد أمتار من معبد الغريبة جامع "بن يعلى"، حيث تُقام الصلوات الإسلامية، وفي نفس الوقت تُؤدى صلاة أخرى في كنيس الغريبة اليهودي.