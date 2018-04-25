المسماري للعربية.نت: حفتر عائد لبنغازي اليوم واحتفال بانتظاره

بعد الجدل الواسع الذي دار حول صحة قائد الجيش الليبي وتاريخ عودته لإلى ليبيا، كشف متحدث باسم قوات #الجيش_الوطني، التي يقودها القائد العسكري بشرق ليبيا، #خليفة_حفتر، الأربعاء، أن حفتر سيعود إلى مدينة #بنغازي الخميس بعدما قضى ما قالت مصادر مطلعة إنها فترة علاج في باريس.

فيما تجري الاستعدادات الأمنية بشكل واسع في مدينة بنغازي تحضيرا لاستقباله.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، لــ"العربية.نت" إن حفتر سيصل إلى #بنغازي، الخميس، قبل أن ينتقل إلى مقر القيادة العامة في مدينة المرج، وذلك من أجل حسم الكثير من المسائل العالقة عسكريا سيما، تحرير مدينة درنة.

وذكر المسماري أنه سيتم تنظيم احتفال حافل في بنغازي لحفتر، بمشاركة الكثير من القيادات السياسية والاجتماعية، وشيوخ القبائل حال وصوله إلى مطار المدينة.

كما أكد المسماري أن حفتر سوف يتوجه بكلمة للشعب الليبي، وسوف تنقلها مباشرة وسائل الإعلام المحلية و الدولية.

وفي 19 أبريل/نيسان الحالي، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية رسمياً أن حفتر يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة باريس وأن حالته في تحسّن، لتضع بذلك حداً للأنباء المتضاربة والتكهنات بشأن حقيقة #الوضع_الصحي_لحفتر.

وكانت صحيفة "اكسبريس" الفرنسية قد أفادت، في 11 من الشهر الجاري، بنقل حفتر (75 عاماً) إلى مستشفى عسكري بباريس، حيث يخضع للعلاج والمراقبة، بعد إصابته بـ"سكتة دماغية"، بينما نفى موالون له هذه الأخبار معتبرين أنها مجرد "إشاعات، وأن حفتر بصحة جيدة ويتابع العمليات العسكرية بدرنة"، قبل أن يقرّوا بأنه يخضع للعلاج في باريس ولفحوص معتادة بعد شعوره بوعكة صحيّة، أثناء جولة خارجية، متوقعين عودته إلى ليبيا قريبا.