بالفيديو والصور.. فيضانات جارفة تقتل جزائريين

لقي 5 أشخاص مصرعهم جنوب غرب #الجزائر بعدما جرفتهم السيول، إثر فيضانات اجتاحت المنطقة خلال الساعات الماضية، فيما يتواصل البحث عن مفقودين، حسب ما أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية مساء الخميس.

وأضافت الحماية المدنية في بيان لها أنه "تم انتشال جثتي شخصين بينهما طفل، كانا على متن سيارة جرفتها مياه #الوادي، بولاية تيارت (450 كلم غرب العاصمة)، في حين لا تزال عملية البحث عن طفل آخر كان برفقتهما لا يتجاوز عمره 3 سنوات، متواصلة"، كما أدى التساقط الكبير للأمطار إلى "وفاة 3 أشخاص بعد أن جرفت السيول سيارتهم، ببلدية بوعلان من منطقة البِيَّضْ (800 كلم جنوب غرب العاصمة".

وأضاف البيان نفسه، أن #الفيضانات والتقلبات الجوية تسببت كذلك في خسائر مادية فادحة حيث، "جرفت #السيول القادمة من أعالي المدينة، الحجارة وجذوع الأشجار، وتسببت في قطع الطرقات وانسداد حركة المرور عبر معظم الطرقات".

وتنضاف الجزائر إلى دول عربية أخرى، تشهد هذه الأيام أحولا جويّة متقلبّة صاحبها هطول أمطار غزيرة في ظاهرة نادرة، من بينها مصر و#السعودية وبدرجة أقل المغرب، إضافة إلى الضفة الغربية التي خلّفت الفيضانات فيها وفاة شابين بعد أن جرفتهما المياه.