الصور الأولى لتحطم طائرة نقل ليبية عند حقل الشرارة

أفاد مسؤول ليبي بتحطم طائرة نقل ليبية عند حقل الشرارة النفطي ومقتل 3 من طاقمها.

وقال مسؤول نفطي إن طائرة نقل ليبية تحطمت، الأحد، على مدرج جوي في حقل الشرارة النفطي، مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

في حين أفاد مراسل العربية أن القتلى هم كابتن الطائرة ومساعده ومهندس، في حين نجا شخص رابع كان على متنها.

وأظهرت صور أولية ارتفاع الدخان الأسود من مكان وقوع الطائرة.



وتحطمت الطائرة وانفجرت في الصحراء بعيدا عن منشآت الحقل النفطي.

يذكر أن السلطات الليبية تستخدم المدرج في نقل الإمدادات للحقل النفطي النائي. ويعتبر هذا الحقل مهم للمساعدة في تحسين الاقتصاد الليبي إلا أن انتاجه تعطل مرارا بعد أن أغلقته جماعات مسلحة واحتجاجات ومشاكل أمنية أخرى.