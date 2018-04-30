حفتر في غرب درنة.. مشرفاً على استعدادات تحرير المدينة

يضع الجيش الليبي اللمسات الأخيرة على الاستعدادات من أجل إطلاق معركة تحرير درنة. وفي هذا السياق، زار القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر الأحد غرفة عمليات الكرامة الرئيسية بقاعدة الأبرق الجوية غرب درنة، لتفقد محاور القتال، والوقوف على آخر التجهيزات لتحرير المدينة.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن حفتر زار غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة واطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة، كما نشر المكتب صور حفتر يتفقد القوات المسلحة واستعداداتها.

وأضاف أن حفتر اجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال، وأكد على تعليماته بشأن حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

يذكر أن حفتر كان وصل الخميس الماضي (26 أبريل)، إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة، بعد أسبوعين أمضاهما في باريس للعلاج من وعكة صحية، ما أثار العديد من الإشاعات حول وضعه الصحي، إلا أن عودته إلى بنغازي دحضت كل ما أثير سابقاً حول وضعه الصحي. وكان في استقباله على أرض مطار بنينا الدولي، (شرقي بنغازي)، وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل.

وقد أتت زيارته أمس الأحد لغرب درنة أيضاً، لتؤكد عزم الجيش الليبي على استكمال معركته ضد المجموعات المتطرفة