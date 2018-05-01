ليبيا.. الأمم المتحدة تأمل بانتخابات رئاسية قبل نهاية العام

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاثنين إن الصورة العامة في #ليبيا ليست بالشكل القاتم كما يتصور البعض وأن هناك تقدماً حدث وإن كان محدوداً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة عقب اجتماع للرباعية الدولية لمناقشة الوضع في ليبيا.

وانعقد اجتماع المجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا بحضور فيديريكا موغيرينى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا وبيير بويويا الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقى إلى مالي والساحل، حيث تم التشديد على أمل الأمم المتحدة بأن تجري الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل نهاية العام الجاري(2018).