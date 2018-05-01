ليبيا.. ميليشيات درنة تكشف عن مصرع قيادي بعد عام

كشفت مصادر مطلعة عن اندلاع صراعات بين قادة مجلس شورى مدينة #درنة الإرهابي إلى حد الوصول إلى تصفية بعض قادته، في ظل استمرار حصار قوات الجيش للمدينة وسط استعدادات كبيرة لاقتحامها وتحريرها من قبضة الإرهابيين.

وبحسب المصادر التي تحدثت لــ"العربية.نت" فإن مسلحين قاموا بتصفية #وليد_هابيل، القيادي البارز في مجلس درنة الإرهابي مساء الاثنين بسبب الخلافات المتنامية داخل المجلس.

وعن طبيعة تلك الخلافات قالت المصادر إن بعض قادة التنظيم تطالب بالجنوح للسلم ومفاوضة الجيش المحاصر للمدينة مقابل سلامتهم وتأمين طريق لخروجهم لكن قيادات أخرى لا سيما الأجنبية منها ترفض ذلك.

وأكدت المصادر أن صفوف مقاتلي مجلس درنة الإرهابي تشهد تناقصا كبيرا بسبب فرار بعض المسلحين بالإضافة لتململ الباقين وانقسام الرأي بينهم بين تسليم سلاحهم او الاستمرار في القتال، مضيفا أن عددهم لم يعد يتجاوز 120 مقاتلا في محوري جنوب وغرب المدينة.

وعلى خلفية تصاعد الخلاف بشكل كبير، تحاول مجموعات داعمة لمقاتلي درنة التخفيف من وطأة حدة تلك الخلافات من خلال إعلان وفاة القيادي البارز في مجلس شورى بنغازي، وسام بن حميد، رغم مرور أكثر من سنة على مقتله خلال إحدى المعارك ضد قوات الجيش في بنغازي في يناير من العام الماضي.

وكانت الهيئة البنغازية المصنفة على قوائم الإرهاب قد أعلنت عن دعوتها لمن وصفتهم بــ"الثوار الوطنيين الشرفاء" للتجمع في #طرابلس ومصراتة مساء الثلاثاء من أجل إقامة صلاة الغائب على "بن حميد" في محاولة منها لتثبيت مقاتلي #مجلس_شورى_درنة والحد من الخلافات بينهم.

وبحسب ذات المصادر، فإنه ينتظر أن يتحدث المفتحي المعزول لمقاتلي درنة في محاولة منه لدعمهم بسيل من الفتاوى الجديدة، لاسيما أن جزءا من المقاتلين الحاليين بدرنة هم رفاق "بن حميد"كانوا قد وصلوا للمدينة فارين من منطقة سيدي خريبيش في بنغازي آخر معاقل الإرهاب التي حررها الجيش نهاية العام الماضي.

ويعتبر بن حميد من أبرز قيادات التنظيمات الإرهابية لاسيما مجلس شورى بنغازي الذي تحول للقتال تحت هذا الاسم بعد إعلان تنظيم أنصار الشريعة عن حل نفسه في #بنغازي، كما أنه حظي بدعم لا محدود من قبل جماعة الإخوان المسلمين إبان توليه قيادة ميليشيات إرهابية عرفت باسم "كتيبة درع ليبيا" في بنغازي أعوام 2012 – 2013.