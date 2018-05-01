ليبيا.. نهاية زعيم تنظيم "مجلس شورى بنغازي"

أعلنت عائلة الإرهابي وسام بن حميد قائد ما يسمّى بـ "مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي، الاثنين، رسميا مقتل نجلها، وذلك بعد غموض أحيط بمصيره، عقب اختفائه إثر استهدافه من قبل قوات الجيش الليبي في غارة جوية قبل عام من الآن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته، الاثنين، أسرته في #تركيا وبثّته قناة النبأ المدرجة على لائحة #الإرهاب في الدول الأربع المقاطعة لقطر، ولم تحدد فيه موعد ومكان مقتله، كما أعلنت انطلاق مراسم العزاء في بيتهم بمدينة #اسطنبول.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أحمد المسماري، قد أعلن يوم 6 يناير 2017 مقتل بن حميد في غارة جوية قرب الحظيرة الجمركية في قنفودة غربي #بنغازي، بعد العثور على سيارته المصفحة وعليها آثار دماء، إلا أن صفحات محسوبة على "مجلس ثوار بنغازي" أعلنت آنذاك أنه مازال حياً وأصيب فقط في رقبته، ليبقى الغموض محيطا بمصيره.

ويعتبر بن حميد من أبرز قيادات المجموعات الإرهابية التي تقاتل في بنغازي تحت مسمى "مجلس شورى ثوار بنغازي"، منذ أن أعلن عام 2014 عن مبايعته لأمير التنظيم، بعد أن ظهر في مقطع مصور يتحدث ومن خلفه راية التنظيم.

بدايته.. الإخوان ودروع ليبيا

وينحدر بن حميد من بنغازي، وكان يمتلك "ورشة" صغيرة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية بعد أن تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، إلا أنه برز كأحد الثوار المنتفضين ضد حكم القذافي عام 2011، ثم كأحد قادة الكتائب الموالية لتيار الإخوان المسلمين بالمدينة بعد أن اتخذ لنفسه مقرا وأحيط بعدد من المسلحين، وبقربه شخصيات جلها عائدة من حروب أفغانستان، قبل أن يصبح قائدا لأهم الكتائب الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، تعرف باسم "دروع ليبيا".

وصعد نجم بن حميد، بعد أن قام هو وجماعته المسلحة التي تشكلّت من مئات الشباب المسلّحين، بإنقاذ مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي من المتظاهرين الذين كانوا ينوون الاعتداء عليه، وهي الحادثة التي حصل من خلالها على اعتراف رسمي بكتيبته المسلحة من المجلس الانتقالي، وعلى تمويل مهمّ.

وقاد بن حميد في 8 يونيو 2013 مجزرة دموية ضد متظاهرين في بنغازي طالبوا بخروج الميليشيات، عندما كان آمرا لميليشيات "درع ليبيا"، حيث أطلق عليهم الرصاص وقتل 31 منهم في منطقة بودزيرة في يوم سمي بـ "السبت الأسود".

وبعد إطلاق "عملية الكرامة" من طرف قائد الجيش خليفة حفتر في عام 2014 بهدف محاربة الجماعات الإرهابية، كان بن حميد من أبرز معارضيها، وقاد ميليشياته المسلحة ضدها في بنغازي، قبل أن ينضمّ إلى جماعة أنصار الشريعة الإرهابية، حيث ظهر في عديد الصور التي جمعته بقائدها محمد الزهاوي، والذي تعاون معه في عملية مداهمة مقرّات قوات الصاعقة في يوليو عام 2014 والتي أسفرت عن مقتل العشرات من قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي.