إيران تنفي اتهام المغرب بضلوعها بالنزاع مع البوليساريو

نفت إيران، الأربعاء، اتهامات #المغرب لها بتسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية غداة قطع الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع طهران على خلفية هذه المسألة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بشأن وجود تعاون بين دبلوماسي إيراني وجبهة #البوليساريو.. كاذبة".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن بوريطة قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وغلق السفارة، وطرد السفير بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وقيام ميليشيات #حزب_الله اللبناني التابع لإيران بتدريب عناصر من جبهة البوليساريو. واتهمت الرباط إيران بإرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو عبر سفارتها بالجزائر.

ونفت طهران "بشدة" الاتهامات، وأعربت عن أسفها بأن تشكل "مقدمة" لقطع العلاقات الدبلوماسية، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية.

وأضافت أن السلطات الإيرانية "تعتبر أن لا أساس لهذه القضية".

وزعم بيانها أن إيران ملتزمة بـ"احترام سيادة وأمن" الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".