الجزائر تستدعي سفير المغرب على خلفية التصريحات بشأن الأزمة مع إيران

استدعت الخارجية الجزائرية، الأربعاء، سفير المغرب على خلفية التصريحات بشأن الأزمة مع إيران، معربة عن رفضها الشديد للموقف المغربي، ووصفته بالادعاءات.

وقال المتحدث باسم الخارجية عبدالعزيز بنعلي الشريف، إن الجزائر استدعت الأربعاء السفير المغربي على خلفية تصريحات وزير خارجية المغرب، وإن السلطات الجزائرية ترفض "تصريحات لا أساس لها"، أدلى بها وزير الخارجية المغربي، معتبرا أن فيها "توريطاً للجزائر بشكل غير مباشر".

وكان المغرب قد اتهم في وقت سابق سفير إيران في الجزائر بالتورط في تدريب على حرب العصابات في المدن، والإشراف على تسليم أسلحة إلى جبهة البوليساريو .

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد أعلن الثلاثاء، قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع #إيران، وغلق السفارة، وطرد السفير.

وحصلت القطيعة الدبلوماسية بين المغرب وإيران بسبب ملف #الصحراء_الغربية.