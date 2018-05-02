المغرب يتهم سفير إيران في الجزائر بتدريب عناصر من البوليساريو

اتهم المغرب سفير إيران في الجزائر بالتورط في تدريب على حرب العصابات في المدن، والإشراف على تسليم أسلحة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية.

ففي بيان لوزارة الخارجية المغربية، حصل مراسل العربية على نسخة منه، كشفت الرباط أنها قدمت أدلة مادية دامغة ولا يمكن رفضها لإيران حيال تورط عسكري لحزب الله اللبناني مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

وفي ثاني بيان مغربي حيال قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، شددت الرباط على أن "قرارها سيادي ويتماشى مع المصالح الداخلية المغربية".

ونفت الرباط أن تكون اتخذت قرارها بقطع العلاقات مع إيران تحت أي ضغط خارجي أو سياق إقليمي.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد أعلن أمس قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع #إيران، وغلق السفارة، وطرد السفير.

وحصلت القطيعة الدبلوماسية بين المغرب وإيران بسبب ملف #الصحراء_الغربية.