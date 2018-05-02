شاهد.. لحظة تفجير المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم موظفون وأمنيون وجرح عشرات آخرون، في حصيلة أوليّة.

وأظهر مقطع الفيديو المشاهد الأولى لهذا الهجوم الإرهابي، حيث حاصرت قوات الأمن العناصر الإرهابية التي اقتحمت مقر المفوضية، كما رصد الاشتباكات التي دارت بينهم، وسط تحذيرات من وجود موظفين داخل المقر.

ووثقّ مقطع فيديو آخر، أن المسلحين الذين يرجح أنهم من تنظيم داعش، قاموا بتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة داخل أروقة مبنى المفوضية بعد أن تمت محاصرتهم، حيث رصدت لقطات قام أحد الموظفين بتصويرها بكاميرا هاتفه النقال، لحظة التفجير.