شاهد ماذا حدث لموظفة فضحت الفساد في أكبر شركة جزائرية

طردت موظفة جزائرية بالقوة، بمجرد أن بدأت تتحدث عن الفساد والرشاوى التي يتلقاها المسؤولون بشركة النفط الجزائرية #سوناطراك ، أكبر الشركات الإفريقية البترولية، وذلك خلال أشغال رسمية حضرها المدير العام للمؤسسة عبد المومن ولد قدور.

وفي مقطع فيديو متداول منذ أمس الثلاثاء، انتفضت #موظفة_غاضبة_في_وجه_المدير العام للمؤسسة واتهمت المسؤولين بالشركة علنا بالفساد والرشوة، كما نددت بالإهانة والظلم الذي تتعرض لهما.

وواجهت الموظفة مديرها بنبرة حادّة قائلة "تعرضت للعنف والإهانة والسب والشتم من طرف هذا المسؤول، وتعرضت أيضا للرشوة، سوناطراك فيها رشاوى والفساد موجود هنا"، لكنها تلقت رد فعل عنيفا، عندما قام بعض الموظفين بمنعها من مواصلة الحديث، وتدّخل الحراس لطردها من قاعة الاجتماع وإخراجها بالقوة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "سوناطراك" المملوكة للدولة، شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من فضائح الفساد مست كبار المسؤولين، أشهرها ما عرف بقضية "سوناطراك 1" التي تورط فيها 19 شخصا، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وغير قانونية مع عدة شركات أجنبية.