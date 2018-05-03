السراج: سنمضي في الانتخابات رغم الهجوم على المفوضية

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، الأربعاء، جرحى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

وتفقد السراج موقع الهجوم، مؤكداً أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها لتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وسرعة ضبطهم.

كما شدد على ضرورة المضي قدماً في المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية العام الحالي.

وتبنى تنظيم #داعش الهجوم، فيما كان أفاد آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبد الباسط مروان، عن تأمين كامل المدينة بعد تعرض مقر المفوضية للهجوم الانتحاري ظهر الأربعاء، ما أسفر عن 15 قتيلاً، و19 جريحاً.

وقال مروان لــ"العربية.نت" إن انتحاريين فجرا نفسيهما داخل المقر بعد أن تمكنا من اقتحامه بمساعدة مسلحين آخرين، عازياً الأمر على ضعف الإجراءات الأمنية حول مقر المفوضية.

وأكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط تنظيمات إرهابية في الحادث المدبر، لافتاً إلى أن أوامره صدرت بنشر قوات أمنية في كافة أرجاء العاصمة وتأمين المقار العامة.