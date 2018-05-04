بالفيديو.. مختل يهاجم مسجدا مغربيا بسلاح أبيض

أثار شخص مختل عقليا، في سابقة من نوعها، حالة من الهلع والذعر بين المصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجد حسان، الأشهر في العاصمة المغربية الرباط.

وأوقف المصلون والشرطة، شخصا عمره 29 سنة، ويحمل سلاحين أبيضين، بعد أن اقتحم مسجد حسان، وكانت تبدو عليه علامات الاختلال العقلي والنفسي.

ونجح المصلون في اعتقال المهاجم والمختل عقليا، بعد أن اعتلى منبر خطبة الجمعة، قبل اعتلاء الخطيب للمنبر.

ومن جانبها، أفادت وكالة أنباء الأناضول عن إحباط عدد من المصلين محاولة اعتداء بالسلاح الأبيض على خطيب المسجد أثناء استعداده للصعود على المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، بحسب شهود عيان.

وقالت مجموعة من المصلين داخل مسجد حسان، إن شخصاً كان يحمل سكينين من الحجم الكبير، حاول الاعتداء على خطيب الجمعة (لم يعرف اسمه على الفور)، وهو يستعد للصعود إلى المنبر، قبل أن يتم منعه.

وأضاف الشهود أنه تم استئناف وقائع صلاة الجمعة بالمسجد بنفس الإمام، بعد إحكام القبض على الشخص الذي حاول الاعتداء، وتسليمه لعناصر الشرطة التي كانت قرب المسجد.

وحدثت الواقعة تزامناً مع بث وقائع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة على القناتين الأولى والثانية الرسميتين.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصوّر بهاتف يظهر حالة من الهلع والفوضى داخل المسجد، قبل أن يُحول البث إلى الساحة المقابلة للمسجد.

ومن جهتها، قالت المديرية العامة للأمن الوطني (تابعة للداخلية)، إنه تم توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي المطبق، وكان يردد عبارات غير مفهومة، وذلك بعد اعتلائه منبر مسجد حسان ممسكا بسلاحين أبيضين.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به يخضع لتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.