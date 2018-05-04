ليبيا.. مقتل 7 عسكريين خلال مواجهات عنيفة بمحيط درنة

أفاد مصدر عسكري ليبي بمقتل سبعة عسكريين وإصابة ستة آخرين من قوات الجيش الليبي، إثر انطلاق مواجهات مسلحة مع متطرفين في محيط مدينة درنة شرق ليبيا.

وتحدث المصدر العسكري عن تقدم عناصر الجيش لمواقع جديدة والسيطرة عليها، مضيفاً أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف مواقع للمتطرفين في محوري عزيز والظهر الحمر والحيلة جنوب المدينة.

كما أكد المصدر العسكري سيطرة الجيش على مسجد أبوسليم بمرتفعات الفتائح الزراعية بمنطقة سيدي عزيز جنوب غربي درنة.

يذكر أنه في 30 أبريل، وضع الجيش الليبي اللمسات الأخيرة على الاستعدادات من أجل إطلاق معركة تحرير درنة.

وزار القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر الأحد غرفة عمليات الكرامة الرئيسية بقاعدة الأبرق الجوية غرب درنة، لتفقد محاور القتال، والوقوف على آخر التجهيزات لتحرير المدينة.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن حفتر زار غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة واطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة، كما نشر المكتب صور حفتر يتفقد القوات المسلحة واستعداداتها.