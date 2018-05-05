إمام "كاره" للنساء في تونس.. والشؤون الدينية تتدخل

عاشت محافظة المنستير الساحلية في #تونس لحظات "غرائبية" جسدها خطاب إمام مسجد دعا إلى عدم التصويت للنساء المرشحات للانتخابات البلدية. إلا أن غرابة هذا الإمام لم تتوقف هنا، إذ دعا أيضاً للتصويت فقط للمصلين، ما أثار استهجاناً في الشارع التونسي، الذي رأى في الأمر تدخلاً وانحيازاً واضحاً لصالح جهة دون أخرى.

وأتى كلام إمام جامع الهداية بولاية المنستير خلال خطبة الجمعة، ما دفع وزارة الشؤون الدينية إلى التحرك.

الشؤون الدينية تتدخل

من جهتها، أصدرت وزارة الشؤون الدينية مساء الجمعة قراراً بإعفاء الإمام، وذلك على خلفية قيامه بالدعاية الحزبية وخروجه عن مبدأ الحياد، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

و تعود أسباب الإعفاء لتعمد الإمام المذكور استغلال المنبر للدعوة للتصويت لطرف سياسي معين.

يذكر أن الناخبين التونسيين يستعدون الأحد في السادس من مايو الجاري لخوض أول انتخابات بلدية منذ ثورة عام ألفين وأحد عشر. ويفوق عدد من يحق له الاقتراع في تلك الانتخابات خمسة ملايين وثلاث مئة ألف شخص.