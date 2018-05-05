ليبيا..الجيش يتقدم في درنة ويستعد لتحريرها بالكامل

بدأ #الجيش_الليبي حشد مزيد من قواته حول مدنة #درنة شرق ليبيا، تمهيداً لبدء عملية عسكرية واسعة لتحريرها بشكل كامل من الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم #القاعدة، وذلك بعد يوم واحد على سيطرته على مواقع هامة كانت خاضعة للمتطرفين.

وكشف مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة في بيان له، "أنّ الجيش يتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة، وأن ساعة الحسم اقتربت، والقوات المسلحة ستدخل المدينة فاتحة بعد هلاك كل الإرهابيين".

وكانت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة لعامة للجيش أعلنت، الخميس، سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتخذها عناصر تنظيم "مجلس شورى درنة"، مكانا للتمركز أهمها "مسجد أبو سليم في منطقة سيدي عزيز".

ولدعم قوات الجيش المتواجدة بمدينة درنة، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال، حيث التحقت، الجمعة، كل من "الكتيبة 101 مشاة" والقوات الخاصة "الصاعقة" لدعم الجبهات ومواصلة التقدّم.

وأعلن الجيش المنطقة الممتدة من "بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة"، منطقة محظورة تمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة درنة هي المدينة الوحيدة في الشرق الليبي، التي لا تزال خاضعة لسيطرة جماعات متطرفة، منضوية تحت ما يسمّى تنظيم "مجلس شورى درنة" الذي يضمّ في صفوفه عناصر من تنظيم القاعدة.