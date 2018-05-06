تونس.. فتح مراكز الاقتراع بأول انتخابات بلدية منذ 2011

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد، في تونس في الثامنة صباحاً (07:00 ت. غرينتش) معلنة انطلاق الانتخابات البلدية الحرة الأولى منذ ثورة 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي في البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما يُعرف بـ"الربيع العربي".

وتجرى الانتخابات في ظرف اقتصادي وسياسي صعب، ومن المنتظر أن تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذين ترأسوا القوائم المرشحة لتسيير أول مجالس بلدية حرة ومستقلة.

وفي هذا الحدث الاستثنائي، يتوجه أكثر من 5 ملايين #تونسي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البلدية، وذلك للمرة الأولى منذ أحداث #الثورة التي أطاحت بنظام بن علي عام 2011، وسط آمال واسعة بأن يحدث هذا الاستحقاق الانتخابي تغييرا إيجابيا في حياة المواطنين.

ويأتي حدث الأحد في تونس، بعد 3 أسابيع من حملة انتخابية دارت في جو سلمي وإطار قانوني، عمل خلالها المترشحون على الترويج لبرامجهم الانتخابية ومحاولة إقناع الناس بالتصويت لهم، بالرغم من غياب حماس الناخبين.

ويتنافس في هذه الانتخابات التي سيقوم حوالي 30 ألف عنصر من قوات الأمن بتأمينها، نحو 57 ألف مرشح أغلبهم من النساء والشباب، على 7177 مقعدا بلديا في 350 دائرة بلدية موزعة على كافة أنحاء البلاد التونسية.

وشهدت هذه الانتخابات مشاركة الأمنيين والعسكريين لأول مرة في تاريخ البلاد، الذين أدلوا بأصواتهم الأحد الماضي، بنسبة إقبال ضعيفة لم تتجاوز 12%، وهو عزوف أثار مخاوف السلطات والمراقبين ومنظمات #المجتمع_المدني من استمرار المقاطعة.

وفي هذا الجانب، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد #السبسي، في كلمة له مساء الجمعة، الناخبين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات البلدية "حتى تواصل تونس طريقها نحو تكريس مسارها الديمقراطي"، كما انخرطت بعض منظمات المجتمع المدني، في حملات توعوية واسعة بهدف الحيلولة دون عزوف #التونسيين عن التصويت.

ويطغى الانقسام على مواقف التونسيين بشأن هذه الانتخابات إلى حدّ اليوم، حيث يرى البعض أن المشاركة فيها ضرورية لاختيار الحكام المحليين الأجدر بتحقيق وخدمة مصالح الناس وترسيخ قيم الديمقراطية في البلاد، بينما يرى البعض الآخر أن هذه الانتخابات مجرد وسيلة للأحزاب السياسية للحصول على المناصب وخدمة مصالحها الخاصة، بعيدا عن الوعود التي قدموها للشعب.

ويطالب التونسيون بتحسين مستوى عيشهم والارتقاء بالخدمات البلدية والاهتمام بمشاغلهم عن قرب خاصة في المناطق القروية المهمشة، التي لا تزال تعاني من تردي الأوضاع المعيشية وغياب بعض الخدمات الأساسية خاصة المتعلقة بالبنى التحتية.

وسيبدأ الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات بدءا من مساء الأحد، ولا تبدو إمكانية التنبؤ بالحزب الفائز بأكبر عدد ممكن من المقاعد ممكنة، في ظل تنافس محموم خاصة بين الحزبين الأولين اللذين يتصدران المشهد السياسي، حركة النهضة ونداء تونس رغم تراجع شعبيتهما، والتي قد تفتح الطريق أمام صعود القائمات المستقلة.