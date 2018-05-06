الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية

أدلى الرئيس التونسي الباجي قايد #السبسي، بصوته في #الانتخابات_البلدية التي بدأت صباح اليوم الأحد في #تونس، بالمدرسة الابتدائية سيدي فرج بسكرة وسط العاصمة تونس.

ودعا السبسي في كلمة له عقب قيامه بعملية الاقتراع، جميع التونسيين إلى الالتحاق بالمكاتب الانتخابية للإدلاء بواجبهم الانتخابي والتصويت بكل حرية للقائمة التي يرونها مناسبة، معبّرا عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة، لافتا إلى أن نجاح الانتخابات هي "رسالة للتونسيين وللعالم أن تونس انتهجت المنهج الانتخابي بخلاف عدة دول في المنطقة، وكرّست الديمقراطية وتسير في طريق صحيح قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل"، مؤكدا أن "الديمقراطية لا تفرض بل تمارس".

وبدأ التصويت في الانتخابات البلدية التونسية التي تشهد منافسة كبيرة بين آلاف المرشحين تعد الأولى منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل 7 سنوات، صباح اليوم الأحد، وسط إقبال ضعيف، حيث لم تبلغ نسبة المشاكة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا 5 بالمئة، حسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.