تونس.. النهضة يتحدث عن "فوز" بالانتخابات البلدية

تحدث حزب النهضة التونسي، عن فوزه في عدد كبير من الدوائر البلدية، متقدماً على منافسه "حزب نداء تونس" الذي حلّ ثانياً، وفق نتائج أولية، بينما منيت أحزاب المعارضة التي يتزعمها حزب الجبهة الشعبية بهزيمة مدويّة.

وقال القيادي في النهضة لطفي زيتون لوكالة "رويترز" بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع "النهضة فاز في الانتخابات متقدماً على نداء تونس بفارق يصل 5 بالمئة.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي".

من جهته، أقر القيادي بنداء تونس برهان بسيس في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، بتقدمّ حزب النهضة على شريكه في الحكم، حزب نداء تونس بفارق من ثلاثة إلى خمسة بالمئة، أما "بقيّة الأحزاب والائتلافات فجاءت بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية الحزبية"، كما قال.

وتعد هذه النتائج غير ثابتة في ظل استمرار عمليات الفرز التي بدأت إثر غلق مراكز الاقتراع التي شهدت الأحد إقبالاً ضعيفاً من الناخبين، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 34 بالمئة حسب أرقام الهيئة العليا للانتخابات، وذلك في أول انتخابات بلدية حرة تشهدها تونس بعد الثورة.

وحسب النتائج الأولية، صنعت القوائم المستقلة التي يترأسها الشبان مفاجأة، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة الثالثة خلف الحزب الرئيسيين في البلاد، بالرغم من عزوف الشباب عن التصويت بسبب خيبة الأمل التي يعيشها وفقدانه الثقة في السياسيين الذين فشلوا في الاستجابة لمطالبه رغم حزمة الوعود.

وجرت انتخابات اليوم بشكل ديمقراطي وفي ظروف جيدة وسلمية، باستثناء تجاوزات وخروقات طفيفة تم رصدها ببعض المناطق على غرار محافظة قفصة جنوب غرب البلاد التي شهدت أعمال عنف في دوائر انتخابية، حيث اختار الناخبون التونسيون ممثليهم في 350 دائرة بلدية، بكل حريّة وشفافية.