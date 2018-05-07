حفتر: دقت ساعة الصفر لـ"تحرير" درنة

أعلن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الاثنين، بدء عملية عسكرية "لتحرير" مدينة #درنة الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وقال حفتر "نبشركم بأن ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت، وأن قواتكم تدك الآن معاقل الإرهاب" في هذه المدينة التي تبعد أكثر من ألف كلم شرق العاصمة طرابلس.

وذكر قائد الجيش أنه أعطى تعليمات لتفادي المدنيين مضيفاً أن "جهود السلام في درنة وصلت إلى طريق مسدود".

وقد أشعل القصف الجوي محور الظهر الحمر في درنة، مخلفاً عدداً من القتلى في صفوف الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم #القاعدة.

كما دفعت القوات الخاصة في بنغازي بنحو 100 عربة مسلحة ومجنزرة كتعزيزات عسكرية إلى تخوم درنة، وحصار لمن تحصن في هذه المدينة من جماعات مسلحة.

وأعلن الجيش الليبي المنطقة من بوابة النوار جنوب القب، إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة حظر عسكرية. وكان قد أكد أن معاركه لن تطول، متعهداً بحماية المدنيين.

يشار إلى أن درنة لا تزال الوحيدة بين مدن شرق #ليبيا الخارجة عن سيطرة الجيش الوطني.