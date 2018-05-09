أميركا تدعم قرار المغرب قطع علاقاته بإيران

أعلنت الخارجية الأميركية شجبها للأنشطة الإيرانية التي اعتبرتها تقوض استقرار المنطقة، جاء ذلك تعليقا من واشنطن على قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.

وأكدت #الخارجية_الأميركية في رد رسمي، أن إيران "تظل في عداد الدول الراعية للإرهاب"، مضيفة أن "حزب الله منظمة إرهابية".

وعبرت الدبلوماسية الأميركية عن تطلعها "لدعم شركاء واشنطن لتحييد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار"، مع "احتواء عدوانها".

وقطع المغرب رسميا الثلاثاء الماضي، علاقاته الدبلوماسية مع إيران، على خلفية "أدلة قاطعة" لدعم عسكري لميليشات حزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو الانفصالية.