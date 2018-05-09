البرلمان العربي: إيران تهدد الأمن القومي العربي

في اجتماعه بالمغرب، طالب البرلمان العربي إيران بالتوقف عن سياستها العدوانية ضد المجتمعات والدول العربية، والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد مشعل بن فهد السلمي، رئيس البرلمان العربي، التصويت على "أن إيران تمثل تهديدا للأمن القومي العربي".

وطالب رئيس المؤسسة التشريعية العربية "بوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران".

ووصف رئيس البرلمان العربي ما تقوم به إيران ضد الدول العربية، بأنه "سياسات عدائية".

وفي رسالة تضامنية، أعلن البرلمان العربي، وقوفه إلى جانب المغرب ضد كل تدخل في أمنها وسيادتها.

ومن جهتهم، شارك برلمانيون من مجلس الأمة الجزائري، في اجتماع رسمي للبرلمان العربي في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي.

وتأتي هذه المشاركة البرلمانية الجزائرية، وسط توقيت زمني تخيم فيه سحب أزمة دبلوماسية جديدة، بين الجارين المغاربيين على خلفية نزاع الصحراء الغربية.

واتهم المغرب رسميا، دبلوماسيا بجواز سفر إيراني، بالقيام بنشاط عسكري معاد للرباط، بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية، انطلاقا من السفارة الإيرانية في الجزائر.

ومن الرباط، جدد البرلمان العربي رفضه للقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.