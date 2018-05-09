سابقة ألمانية.. ترحيل متطرف مشتبه به إلى تونس

قامت السلطات الألمانية بترحيل عضو يشتبه في انتمائه لتنظيم #داعش إلى #تونس، بعد أيام من رفض أعلى محكمة في ألمانيا استئنافا تقدم به.

وقال وزير الداخلية في ولاية هيسن، بيتر بويت، إن التونسي البالغ من العمر 37 عاما والمعروف باسم هيكل إس. سُلم إلى السلطات التونسية، الأربعاء.

وعبّر بويت عن أمله في أن يشكل الترحيل سابقة وأن يسمح لألمانيا بتسريع مثل هذه الإجراءات في المستقبل.

وتم القبض على الرجل عام 2017 للاشتباه في كونه مهربا ومن مجندي أفراد لصالح داعش وبتخطيطه لشن هجوم. كما اتهمته تونس بالتورط في هجوم 2015 على متحف باردو، وهجوم 2016 على بلدة بنقردان الحدودية.

وتسعى #ألمانيا أيضا لترحيل تونسي آخر يبلغ من العمر 42 عاما يزعم أنه كان حارسا شخصيا لأسامة بن لادن زعيم #تنظيم_القاعدة.