درنة الليبية.. هدوء حذر وتعزيزات عسكرية جديدة

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لمحاور القتال حول مدينة درنة الليبية، وسط هدوء حذر تشهده جبهات القتال منذ صباح الخميس.

وبحسب عبد الكريم صبره المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار التابعة لقوات الجيش الليبي فإن الهدوء على الأرض يعود لإفساح المجال للطيران الذي تمكن خلال اليوم من شن ضربات جوية ناجحة.

وقال صبره لــ"العربية.نت" إن مقاتلات الجيش تمكنت من استهداف تمركزات المجموعات الإرهابية في محور سيدي عزيز غرب المدينة"، مؤكداً أن المعلومات تشير إلى أن الغارات دمرت عدد من آليات الإرهابيين.

وأضاف "هناك تعزيزات كبيرة وصلت خلال اليوم لمحور الساحل الذي يقوده العميد علي القطعاني بالتوازي مع وصول الاستعدادات على مستوى عال من التجهيز لبدء مرحلة جديدة من القتال وفق خطط قيادة الجيش".

وأكد صبره أن "الجيش يتوفر على خطط عالية الدقة لتجنيب المدينة وسكانها ويلات الحرب وسرعة تخليصها من قبضة المجموعات الإرهابية المسيطرة عليها".

وكانت العمليات القتالية قد بدأت الاثنين الماضي إثر إعلان خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي عن بدء "ساعة الصفر لتحرير درنة"، مؤكداً أن "المساعي السلمية في المدينة وصلت إلى طريق مسدود".

وتسيطر على مدينة درنة مجموعات إرهابية تعمل تحت مسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة"، المصنف رسميا في قوائم الإرهاب، يتكون في أغلبه من جهاديين سابقين في تنظيم القاعدة لا تزال قيادات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين تقدم لهم الدعم.