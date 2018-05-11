لا حفلات للفنانين العرب والأجانب بعد اليوم في الجزائر

قرّرت #وزارة_الثقافة_الجزائرية في سابقة أولى، وقف دعوة الفنانين العرب والأجانب لإحياء الحفلات على مختلف مسارح البلاد، وذلك في إطار إجراء تقشفي للحفاظ على ميزانية الدولة.

وأوضح وزير الثقافة الجزائري #عز الدين_ميهوبي أن المؤسسات الثقافية والفنية التابعة إلى وزارة الثقافة "لم يعد مسموحا لها دعوة فنانين عرب أو أجانب للمشاركة في مهرجانات، لأن ذلك مكلف للدولة حتى لو كانت عملية جلبهم تتم برعاية شركات وبتمويل بعيد عن وزارة الثقافة"، لافتا إلى أن "الأمر يتعلق بتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة حقيقية".

وقال الوزير في تصريح لقناة "النهار" الجزائرية قبل يوم، إن "الوزارة ستهتم فقط بدعم الفنانين المحليين الذين كثيرا ما اشتكوا من التهميش وتقاضي مبالغ زهيدة نظير مشاركتهم في المهرجانات، خلافا للفنانين الأجانب الذين كانوا يحصلون على أجر مرتفع".

وتعاني #الجزائر من أزمة اقتصادية ومالية عقب تهاوي أسعار النفط المورد المالي الأساسي للبلاد، وهو ما فرض على السلطات اتباع سياسة ترشيد النفقات واعتماد التقشف التي مست كذلك الأنشطة الثقافية في البلاد، حيث تم إلغاء الكثير من المهرجانات في عدد من مدن البلاد، وذلك للحد من تأثيرات هذه الأزمة والحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.