ليبيا.. الجيش يستعيد السيطرة على قلعة سبها 

أكد آمر المنطقة العسكرية بسبها اللواء المبروك الغزوي استعادة قوات الجيش لقلعة القاهرة بالمدينة بعد اقتحامها من قبل ميليشيات التبو المدعومة بالمرتزقة التشادية صباح السبت.

وقال الغزوي لــ"العربية.نت" إن "عملية عسكرية مرتدة نفذتها وحدات اللواء السادس مساء اليوم بعد انسحابها صباح اليوم (السبت) ليسيطر الجيش مجددا على القلعة"، مؤكداً انسحاب مسلحي التبو إلى جنوب المدينة أمام ضربات وحدات الجيش.

وفيما أشار الغزوي إلى بدء سلاح الجو في التحليق في سماء المدينة لتعقب المسلحين الفارين، أكد مركز سبها الطبي أن الخسائر البشرية لاشتباكات اليوم هي 4 قتلى وستة مصابين حتى الآن، بحسب صفحته الرسمية.

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وبعد ساعات من سيطرة مسلحي التبو على القلعة أعلن فصيل معارضة تشادي يعرف باسم "الهيئة التشادية للثورة الشعبية المناهضة للحكم في تشاد"، في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، مشاركة مسلحيها في عملية السيطرة على قلعة القاهرة السبت رفقة مسلحي مليشيات التبو.

وعن الأوضاع الحالية للمدينة قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي لــ"العربية.نت" إن الوضع لا يزال محتقناً فالمدينة تتوفر على سكان من كلا القبيلتين، والمدنيون لا يزالون مهددين في بيوتهم جراء القنابل والقذائف المتساقطة.

ودعا وحدات الجيش إلى الانتشار لتأمين المدينة، كما دعا المواطنين بكل أطيافهم في المدينة إلى التعاون مع الجيش لوقف نزيف الدم.