سفير فرنسا بتونس يثير الجدل مجدداً.. واتحاد الشغل يرد

هاجم الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) نور الدين الطبوبي، السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور، بعد إبداء رأيه في أداء الحكومة التونسية التي يقودها يوسف الشاهد.

واعتبر الطبوبي خلال مؤتمر نقابي بمحافظة منوبة السبت، أن تقييم السفير الفرنسي لعمل الحكومة، يعد "تدخلاً في الشأن التونسي وتجاوزاً لصلاحياته"، مضيفاً أن السفراء في #تونس "يلتزمون بالنواميس والأعراف الدبلوماسية في تنقلاتهم وتحركاتهم ولقاءاتهم، ولكن سفير فرنسا تجاوز الحدود".

يأتي موقف اتحاد الشغل تعقيباً على تصريح لدارفور الجمعة، خلال اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسفراء الدول السبع الكبرى المعتمدين بتونس وسفير الاتحاد الأوروبي قال فيه، إن "ثقة فرنسا كبيرة في حكومة الشاهد من أجل مواصلة الإصلاحات وجعل تونس نموذجا في المنطقة"، معتبرا أنّ المؤشرات حول تحسّن وضع تونس الاقتصادي وعودة النمو والاستثمارات التي قدّمها رئيس الحكومة خلال الاجتماع "جيدة ومشجّعة".

وطالما أثارت النشاطات المكثّفة للسفير الفرنسي دارفور في تونس، وجولاته في مدن البلاد حتى التي لا تتواجد فيها الجاليات الفرنسية مثل محافظات جنوب تونس وحضوره كل المناسبات، انتقادات واسعة بين التونسيين الذين وجدوا في تحركاته التي يصفها البعض بـ"المريبة" تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، وصلت حد المطالبة بوضع حدّ لتصرفاته أو طرده بسبب انتهاكه لسيادة البلاد.

وكان رئيس الحكومة، يوسف #الشاهد، أصدر شهر سبتمبر من العام الماضي، أمراً ملزماً للسفراء الأجانب في تونس بعدم التحرك في تونس خارج سفاراتهم إلا بإعلام وزارة الداخلية التونسية والحصول على إذن مسبق من وزير الخارجية، كما أمر الوزراء والمسؤولين بعدم مقابلة أي سفير أو مسؤول أجنبي إلا بعد الحصول على إذن رسمي من رئيس الحكومة.