الجيش الليبي يرصد أجانب بين الإرهابيين في درنة

كشف آمر غرفة عمليات عمر المختار المشرفة على عملية تحرير مدينة درنة اللواء سالم الرفادي عن وجود إرهابيين من جنسيات أفغانية وشيشانية وإفريقية داخل مدينة #درنة تقاتل في صفوف الإرهابيين.

ونقل المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة عن الرفادي قوله إن الجيش رصد عدة مكالمات هاتفية بين هذه العناصر باستخدام وحدة دعم إلكتروني متطورة.

وعن الأوضاع الحالية، أفاد صبرة في حديث لــ"العربية.نت" أن الاشتباكات تدور بشكل متقطع في محاور القتال، حيث تعمد المجموعات الإرهابية إلى التحصن بين الأحياء السكنية.

لكن صبرة نقل عن الرفادي تأكيده أن الجيش استطاع استدراج المجموعات الإرهابية أكثر من مرة آخرها أول من أمس عندما ظنوا وجود نقطة ضعف في استحكامات الجيش، حيث تم استهدافهم بنيران كثيفة، أسفرت عن تدمير 3 دبابات وقتل 22 عنصرا إرهابيا من المهاجمين. مؤكدا أن المعلومات القادمة من داخل المدينة تفيد أن مستشفى الهريش يعج بجرحاهم وكثير منهم أطرافهم مبتورة.