فيديو.. مسافرة تونسية أهانت مضيفة وتلقت الرد

أجبرت مسافرة على النزول من طائرة #الخطوط_الجوية_التونسية، بعد قيامها بتوجيه إهانات وشتائم عنصرية لإحدى المضيفات، بسبب لون بشرتها.

ونشرت المضيفة #غفران_بينوس في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " #فيسبوك"، تفاصيل حادث الاعتداء العنصري الذي تعرّضت له يوم السبت الماضي، على متن رحلة الخطوط الجوية التونسية التي كانت متجهة من تونس العاصمة إلى #اسطنبول التركية.

وقالت بينوس إن "مسافرة تونسية لم تجد مكانا لوضع أمتعتها في الأماكن المخصصة لوضع الحقائب داخل الطائرة، فتدّخلت وطلبت منها الانتظار قليلا حتى تجد لها حلاّ"، إلا أن ردّ المسافرة كان قاسياً وفيه سخرية واستهزاء من لون بشرتها، حيث أجابتها بأنها "لا تريد منها أي مساعدة ولا تحتاج لأي شيء من مضيفة سوداء"، ما جعلها تدخل في حالة هيستيرية من البكاء.

وأضافت المضيفة، أنها لقيت تضامنا من طاقم الطائرة بعد تأثرها من الموقف الذي تعرضت له، حيث تدخل قائد الطائرة وقام بطرد المسافرة ومنعها من السفر على نفس الرحلة التي توجد فيها المضيفة، كما وجدت تعاطفا من المسافرين الذين قبلوا بتأخير موعد الرحلة لحين إنزال المسافرة.