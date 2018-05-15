ليبيا.. الجيش يسيطر على مواقع بدرنة ويأسر 21 إرهابيا

أعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، التابعة للجيش الوطني الليبي عبد الكريم صبره تقدم وحدات الجيش باتجاه مدينة درنة من خمسة محاور منذ ظهر الثلاثاء.

وقال صبره لــ"العربية.نت" إن الجيش سيطر بشكل كامل على منطقة الحيلة جنوب المدينة، فيما حذرت قيادة الجيش في بيان رسمي لها مساء الثلاثاء أهالي درنة من استخدام قناصة المجموعات الإرهابية لأسطح المنازل داخل المدينة، مطالبة بعدم الاقتراب من مصدر النيران باعتبارها هدفاً لقوات الجيش.

وأوضح البيان أن قوات الجيش سيطرت خلال عمليات قتالية على مواقع حصينة للمجموعات الإرهابية في محور الظهر الحمر ومحور مرتوبة حول المدينة.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت أمس بين قوات الجيش الليبي وجماعات إرهابية ممثلة في "مجلس شورى درنة" الذي يسيطر على مدينة درنة منذ عام 2012، وذلك في مناطق مختلفة من المدينة، استعملت فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش عن إلقاء القبض على 21 إرهابيا من بينهم 6 إرهابيين من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن العمليات القتالية لا تزال مستمرة.

وأعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في السابع من الشهر الجاري عن بدء ساعة الصفر لعملية تحرير مدينة درنة من قبضة مجلس شورى درنة الإرهابي، الذي أعلن عن حل نفسه في وقت لاحق وتكوين ما سمّاه قوة حماية درنة، في خطوة من شأنها إعلانه ضمنيا التحصن داخل الأحياء المدنية وإيهام الرأى العام بأن أهالي المدينة يقاتلون ضمن صفوفه.