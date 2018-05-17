الجيش الليبي: قادة الإرهاب يقيمون في تركيا

دعا المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش، العميد أحمد المسماري، أهالي مدينة درنة إلى سحب أبنائهم من معركة الجيش التي يخوضها ضد الإرهاب، مؤكداً أن الجيش وجد شباباً من المدينة دخلوا ضمن صفوف المجموعات الإرهابية، متأثرين بدعوات وشائعات قادة الإرهاب الذين يقيمون في فنادق فاخرة في تركيا.

وقال، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، "الذي يفتي بمحاربة الجيش في درنة يقيم في تركيا ويدفع بالصبية إلى معركة خاسرة"، مؤكداً أن الجيش يتقدم باتجاه معاقل الإرهاب بخطى ثابتة.

وحث المسماري الأهالي على عدم السماح للإرهابيين بوضع أسلحة فوق المنازل أو الشوارع "لأن أي مصدر نيران على القوات المسلحة سيتم استهدافه".

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وعن الوضع الميداني قال "وحدات الجيش أصبحت داخل درنة من عدة محاور"، مبيناً أن الجماعات الإرهابية التي كانت متمركزة في الظهر الحمر والحيلة هربت ودخلت المدينة وتمركزت بالجبال، لكن تم طردهم وقتل أعداد كبيرة منه".

إلى ذلك، قال عبد الكريم صبرة المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش لــ"العربية.نت" إن الجيش سيطر على مواقع جديدة في المحور الشرقي والجنوبي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية حصوناً لها بسبب الحماية الطبيعية التي توفرها المرتفعات الجبلية، وأكد أن وحدات الجيش باتت في الوقت الحالي تشرف على مناطق عقبة الفتائح التي لا يفصلها عن مركز المدينة سوى بعض كيلومترات.

وأضاف أن التقدم على الأرض توازى مع قصف جوي مكثف طيلة نهار اليوم استهدف تمركزات الإرهاب بوادي الحصين وعين بنت أسفل عقبة الفتائح وبالقرب من حي 400 أقصى شرق مدينة درنة بعد قيام المجموعات الإرهابية بمحاولة فاشلة لاستهداف إحدى الطائرات.

في سياق متصل، كشف مصدر محلي من داخل المدينة لــ"العربية.نت" عن أن المجموعات الإرهابية بدأت في تحصين مواقعها الجديدة داخل المدينة، في خطوة قبل انسحابها من محاور القتال للتحصن بين الأحياء، كاشفة عن اندلاع خلافات بين أهالي حي شيحا ومسلحي المجموعات الإرهابية حيث رفض الأهالي تحصنهم داخل الحي .

لكن المصدر أكد أن عدداً من الأحياء الأخرى تمكنت المجموعات الإرهابية من أعداد مواقعها داخلها لا سيما على أسطح المنازل وفي الأحياء الضيقة.

وتحصلت "العربية.نت" على فيديو وصور خاصة تظهر عدداً من الآليات العسكرية المدمرة التي دمرها القصف إضافة لخنادق كان الإرهابيون يستخدمونها.