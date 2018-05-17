الجيش الليبي يتقدم نحو درنة من الجهة الشرقية والغربية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة لـ #الجيش_الليبي في بيان لها عبر المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني العميد #أحمد_المسماري، أن قوات تابعة للجيش تقدمت إلى داخل مدينة #درنة وبعض الأفواج العسكرية دخلت المدينة من الجهة الشرقية والغربية.

وطالبت غرفة عمليات الكرامة المواطنين بعدم السماح للإرهابيين بوضع السلاح على أسطح منازلهم أو في الشوارع القريبة منهم وطردهم من المدينة.

وأكد المتحدث العسكري خلال مؤتمر صحافي أن الجيش الوطني يقاتل ميليشيات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، مشددا على أن هناك من شارك في المعركة تأثرا بالإشاعة المضادة، داعيا أهالي درنة لإخراج أبنائهم من القتال ضد الجيش، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الجيش الوطني سيستهدف أي مصدر لإطلاق النار.

كما طالب المواطنين بعدم السماح للإرهابيين بوضع السلاح على أسطح منازلهم أو في الشوارع القريبة منهم، مؤكدا أن المدينة سيتم تحريرها قريبا، وأن طلائع الجيش بدأت في الدخول لأحياء المدينة.