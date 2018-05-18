ليبيا.. معسكرات جديدة لتنظيم داعش في سرت

يبدو أن تنظيم داعش لا يزال يفرض وجوده في مدينة سرت، معقله السابق بعد عام ونصف على دحره منها، وذلك إثر الكشف عن معسكرات جديدة جنوب المدينة يستخدمها التنظيم لصنع المفخخات، في مؤشر على وجود محاولات جدية له للعودة من جديد.

وفي هذا السياق، أعلنت قوة تأمين وحماية مدينة #سرت التابعة لقوات #البنيان_المرصوص، صباح الجمعة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنها "عثرت على 11 صاروخا و15 قذيفة طيران في أحد أوكار تنظيم داعش جنوب سرت، تستخدم في تجهيز المفخخات"، أثناء قيامها بدوريات روتينية لتأمين وتمشيط الأودية جنوب سرت.

وتزامن العثور على معسكرات جديدة لتنظيم #داعش، مع رصد تحركات لسيارات تابعة له في منطقة "وادي بي" جنوب شرق مدينة سرت، أعلنت بموجبها قوات البنيان المرصوص الموالية لحكومة #الوفاق، حالة استنفار قصوى على أطراف المدينة.

وكان تنظيم داعش تبنّى آخر هجمات إرهابية دموية شهدتها #ليبيا، آخرها الهجوم الذي استهدف يوم 8 مايو بوابة "التسعين" الواقعة شرقي مدينة سرت بواسطة انتحاري، بعد نحو أسبوع عن هجوم آخر تبنّاه التنظيم أيضا واستهدف المفوضيّة العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، نتج عنه مقتل 12 شخصا.