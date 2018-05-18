معركة درنة.. اختبار إضافي لقوة الجيش الليبي

عندما نجح الجيش الليبي في تحرير مدينة #بنغازي من الإرهاب، تعزّزت مكانته على الساحة الدولية، وأصبح قائده خليفة حفتر يحظى بدعم كامل في الداخل والخارج، وينظر إليه على أنه الطرف القوي في #ليبيا الذي يمكنه تخليص البلاد من سطوة المتطرفين وإعادة الاستقرار إليها.

وبعد أقل من عام، يجد الجيش الليبي نفسه أمام اختبار إضافي للحفاظ على هذه المكاسب التي حققها، ولإثبات قوته وقدرته على استعادة مدينة درنة من قبضة الجماعات المتطرفة وتوسيع سيطرته العسكرية في الشرق الليبي لتعزيز رهانات القوى الداخلية والإقليمية والدولية على قواته، وذلك بعد دخوله في عملية عسكرية شاملة تستهدف إعادة المدينة إلى أهاليها وإلى الوطن.

وبعد أكثر من أسبوع على انطلاق العملية العسكرية التي لا تحظى بدعم كامل في الغرب الليبي، تسير المعركة باتجاه الحسم لصالح الجيش الليبي الذي تتقدم قواته بشكل يومي، حيث تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة غرب مدينة درنة، كانت قبل أيام معقلا لجماعات متطرفة، وبدأت بالدخول إلى المدينة والضغط على الإرهابيين الذين قتلت عددا كبيرا منهم في مواقعهم.

ويقول مراقبون إن الجيش الليبي الذي أرهب الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي كبرى مدن الشرق الليبي، قادر على حسم معركة درنة وتحريرها من قوات مجلس شورى درنة الموالي لتنظيم القاعدة بشكل سريع، جرّاء تعرّض قدرات المسلّحين إلى الإنهاك بعد سنوات من الحصار.

ومن شأن تمدّد سيطرة الجيش الليبي إلى #درنة، أن ينهي وجود الجماعات الإرهابية العابرة للحدود من آخر معاقلهم في الشرق الليبي بشكل كامل، ويوقف أدوارها السلبية في زعزعة أمن واستقرار البلاد، كما أنه سيدعم موقع المؤسسة العسكرية أمام القوى العسكرية في الغرب الليبي في مفاوضات توحيد الجيش الليبي التي تقودها القاهرة منذ أشهر وفي مختلف المحطات الهامة التي تنتظرها ليبيا، أهمها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة نهاية العام الحالي.