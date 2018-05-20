الجيش الليبي يعرض على مسلحي درنة خروجاً آمناً

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن وحدات غرفة عمليات الكرامة ستوفر ممراً آمناً ومعاملة قانونية لكل من يريد أن يسلم نفسه ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.

كما كشف المتحدث العسكري الليبي العميد المسماري السبت أن طيران الجيش الوطني قصف ودمر بالكامل غرفة عمليات للجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في مدينة #درنة.

من جهته، قال أحمد موسى رزق الله، من القوات المساندة للجيش الليبي، إن الجماعات المتطرّفة في درنة، تحاول الزج بالمدنيين في المعارك لخلق حالة من العداء بين الجيش الليبي والأهالي، إلا أنّ الجيش الوطني يعي ذلك جيداً، ويتعامل مع الأمر بحذر.

وأشار إلى أنّ الأهالي استقبلوا الجيش الوطني الليبي بالترحيب في المناطق التي سيطر عليها، مؤكّدين تضامنهم مع عملية تحرير درنة.