عاطلون عن العمل يحتجون قرب خط أنابيب للنفط شرق ليبيا

نظم مجموعة من الشبان العاطلين عن العمل في مدينة #مرادة بشرق ليبيا، التي تقع بالقرب من حقول نفطية وخط أنابيب رئيسي، احتجاجات الأحد مطالبين بوظائف في المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية، حسب ما أكده مسؤولون في قطاع النفط الليبي ومسؤولون أمنيون ليبيون.

وهدد الشبان المحتجون بإغلاق الحقول النفطية في بلدة مرادة ما لم تلب مطالبهم بتحسين الخدمات الحكومية.

وأوضح مهندس في القطاع أن ضخ النفط يجري كالمعتاد عبر خط الأنابيب الذي يغذي #ميناء_السدر، ويمتد بالقرب من مرادة.

من جهتهم، أكد مسؤولون قالوا إنهم يراقبون الاحتجاجات عن كثب، أن أعمال مماثلة من عاطلين عن العمل أدت إلى إغلاق خطوط أنابيب في مناطق أخرى من البلاد.

وذكر مسؤول أمني أن هؤلاء الشبان كانوا يطالبون بوظائف، ويحتجون بالقرب من خط الأنابيب.

وفجر مسلحون مرتين خط الأنابيب بالقرب من مرادة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يضعف الأمن في المنطقة الشرقية النائية من البلاد.

وكان مقاتلو تنظيم داعش متواجدين هناك حتى طردتهم قوات الحكومة من معقلهم الرئيسي في سرت في 2016.

ويقوم بتشغيل الخط شركة "الواحة" للنفط، وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط، ومشروع مشترك مع "هيس كورب" و"ماراثون أويل" و"كونوكو فيليبس".

وتضخ "الواحد 260 ألف برميل يوميا من النفط الخام، بحسب ما قاله مسؤولون تنفيذيون بالشركة.