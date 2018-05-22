اندلاع اشتباكات عنيفة في درنة.. و23 قتيلاً

خاضت قوات من الجيش الوطني الليبي اشتباكات عنيفة حول مدينة #درنة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي وقع فيه انفجار سيارة ملغومة، كما خُطف جندي من نقطة تفتيش في منطقة أخرى بشرق ليبيا.

وقال ميلاد الزاوي، المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، إن القتال الذي اندلع جنوب غربي درنة كان أعنف قتال منذ أن صعد الجيش الوطني الليبي حملته للسيطرة على درنة. وأضاف أن قائداً قُتل كما أصيب جنديان.

ويسيطر على درنة تحالف يضم متطرفين ومقاتلين آخرين يعرف باسم "مجلس شورى مجاهدي درنة".

ويطوق الجيش الوطني الليبي درنة ويشن غارات جوية عليها بين الحين والآخر.

ويحاول تعزيز قبضته في شرق #ليبيا بعد سيطرته على بنغازي العام الماضي. وأعلن #حفتر أنه سيحرر المدينة في بداية هذا الشهر.

وقالت مصادر طبية وبيانات إن قوات الجيش الوطني الليبي فقدت نحو 9 رجال، كما قُتل 14 من "مجلس شورى مجاهدي درنة" خلال الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة حول درنة.

وقال مصدر أمني إن انفجار السيارة الملغومة وقع جنوب غربي مدينة أجدابيا في الوقت الذي خُطف فيه جندي من نقطة تفتيش جنوب بنغازي.

ولم يُعرف على الفور الجهة التي شنت هذه الهجمات. وسبق أن استهدف مقاتلو تنظيم داعش نقاط تفتيش في المنطقة.